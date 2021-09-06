Баклажаны с лисичками в духовке

Ингредиенты: Баклажаны – 2-3 шт. Перец болгарский – 1-2 шт. Лук репчатый – 1 шт. Майонез (можно заменить сметаной или греческим йогуртом) – 2-3 ст.
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