Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Foreign Affairs публикует спойлер внешней политики Трампа – «возвращение мира через силу»

Foreign Affairs публикует спойлер внешней политики Трампа – «возвращение мира через силу»

Авторитетное западное издание Foreign Affairs в своем июньско-июльском выпуске публикует  программную статью бывщего советника Дональда Трампа по нацбезопасности в 2019-2021 годах Роберта О’Брайена с красноречивым названием «Возвращение мира через силу.

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