«Были готовы»: Иран отказался от ударов по Украине после извинений Киева

Тегеран рассматривал возможность нанесения ударов по объектам на территории Украины в ответ на атаку ВСУ на иранский корабль, но отказался от этих планов после того, как киевский режим принес свои извинения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии