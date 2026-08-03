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Пятый канал

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«Были готовы»: Иран отказался от ударов по Украине после извинений Киева

«Были готовы»: Иран отказался от ударов по Украине после извинений Киева

Тегеран рассматривал возможность нанесения ударов по объектам на территории Украины в ответ на атаку ВСУ на иранский корабль, но отказался от этих планов после того, как киевский режим принес свои извинения.

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