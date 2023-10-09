Отвлечемся от военных действий на земле обетованной. Как там «наши» уехавшие в Израиль? «Не могу жить в стране-агрессоре, которая воюет с соседом, — кричали они, — поеду в Израиль!» Вот, где нам будет хорошо и свободно.
Иноагенты в поисках новой родины: куда теперь побегут Галкин, Пугачева и Ко...
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Надежда Петракова
да хватит о них писать!!!👎Много чести-пусть бегают,как крысы с кораблей(((по разным векторам,где проще....и сытней
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4 час.
Андрей Михайлов
"– Место занято, – хмуро сказал Галкин. – Кем занято? – зловеще спросил кларнет. – Мною, Галкиным. – А еще кем? – Палкиным, Малкиным, Чалкиным и Залкиндом. – А Елкина у вас нет? Это наше место
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4 час.
Владимир Абрамчук
Осталось им выдать по еврейскому автомату каждому. Только патроны им давать не надо, пораниться могут. Пусть так в бой идут.
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1 час.
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