Иноагенты в поисках новой родины: куда теперь побегут Галкин, Пугачева и Ко...

Отвлечемся от военных действий на земле обетованной. Как там «наши» уехавшие в Израиль? «Не могу жить в стране-агрессоре, которая воюет с соседом, — кричали они, — поеду в Израиль!» Вот, где нам будет хорошо и свободно.