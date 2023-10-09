Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    Не юлите, сударь, и не пытайтесь перевести стрелки. КАК вы планируете перебросить, к примеру, дивизию в Карабах?О справедливости ...
  • Владимир Сабакарь
    Если по вашему смотреть на карту то острова  тогда нужно отдать Японии?О справедливости ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Это только начало, не будет Израиля, как и США развалится....Фокус на главном

Иноагенты в поисках новой родины: куда теперь побегут Галкин, Пугачева и Ко...

Иноагенты в поисках новой родины: куда теперь побегут Галкин, Пугачева и Ко...

Отвлечемся от военных действий на земле обетованной. Как там «наши» уехавшие в Израиль? «Не могу жить в стране-агрессоре, которая воюет с соседом, — кричали они, — поеду в Израиль!» Вот, где нам будет хорошо и свободно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Петракова
да хватит о них писать!!!👎Много чести-пусть бегают,как крысы с кораблей(((по разным векторам,где проще....и сытней
Ответить
4 час.
Андрей Михайлов
&quot;– Место занято, – хмуро сказал Галкин. – Кем занято? – зловеще спросил кларнет. – Мною, Галкиным. – А еще кем? – Палкиным, Малкиным, Чалкиным и Залкиндом. – А Елкина у вас нет? Это наше место
Ответить
4 час.
Владимир Абрамчук
Осталось им выдать по еврейскому автомату каждому. Только патроны им давать не надо, пораниться могут. Пусть так в бой идут.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх