Всё будет «Extreme Крым»: какие события пройдут летом 2024 года на мысе Тарханкут

Фестиваль для влюблённых, соревнования экстремалов в воде и воздухе, неделя кино под открытым небом, танцевальные батлы, шоу-марафон музыки – всё это и не только состоится летом 2024 года в парке «Extreme Крым» на мысе Тарханкут.