В пятницу в Москве ожидается аномальная жара

В ближайшие выходные жители и гости столицы могут рассчитывать на настоящую летнюю жару. По прогнозам Гидрометцентра России, в пятницу, 28 июня, максимальная температура воздуха в Москве достигнет от 26 до 28 градусов Тепла.
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