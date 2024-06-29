«Люди смеются над нами»: Кеннеди-младший признал усиление экономики РФ из-за санкций

Американские санкции, введенные, чтобы подавить Россию, сделали ее экономику только сильнее. Такое заявление сделал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью на одном из популярных YouTube-каналов.
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