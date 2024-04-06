Юные спортсмены из Конаковского округа заняли призовые места на турнире по джиу-джитсу

30 марта в Апрелевке прошел открытый региональный турнир «Кубок Московской области по джиу-джитсу». Как сообщили в ВК-группе Администрация Конаковского округа, в соревнованиях приняли участие воспитанники СШ «Единоборства».
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