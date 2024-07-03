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Царьград

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В Приморье шесть человек отправились на рыбалку и пропали

В Приморье шесть человек отправились на рыбалку и пропали

Шестеро человек пропали в Хабаровском крае после того, как отправили на рыбалку.23 июня шестеро рыбаков приехали в село Арсеньево, чтобы половить рыбу в реке Поди, недалеко от населённого пункта.

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