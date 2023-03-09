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Депутат Буцкая: аборты не должны проводиться в частных клиниках

Депутат Буцкая: аборты не должны проводиться в частных клиниках

Заместитель главы комитета Думы по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила о важности открытого мониторинга женщин, желающих сделать аборт.

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