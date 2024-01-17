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Военное обозрение

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Украинский политик пожаловался на массовое применение российской армией беспилотников в ночное время

Украинский политик пожаловался на массовое применение российской армией беспилотников в ночное время

ВС России массово оснащаются различными ударными дронами, в том числе и оборудованными приборами ночного видения и тепловизионными камерами.

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