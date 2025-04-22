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Туризм в Турции столкнулся с резким падением спроса из-за роста цен

Туризм в Турции столкнулся с резким падением спроса из-за роста цен

Туризм в Турции столкнулся с резким падением спроса из-за роста цен. Глава рабочей группы по туризму Реджеп Явуз рассказал, что турпоток из России упал на 20%, из Германии — на 33%, а из Великобритании — на 8%.

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