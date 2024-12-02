Прорыв у Великой Новосёлки поставит ВСУ на колени, Асад потерял Алеппо, а Запад продолжает раскачивать протесты в Грузии: Карта специальной военной операции на Украине на 2 декабря 2024 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПрорыв у Великой Новосёлки стал ключевым событием дня, российские войска наступают на север, что отображено на картах боевых действий на Украине, стремясь отрезать гарнизон ВСУ, и уже близки к н.