Кардинал с флагом ВСУ в соборе: Микола Бычок и его путь к конклаву после смерти Папы Франциска Ирина ВальковаПосле смерти Папы Римского Франциска в Ватикане готовятся к проведению конклава — тайного собрания кардиналов, на котором будет избран новый понтифик.
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