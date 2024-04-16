Жалобы на приговор Треповой поступили в апелляционный суд

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой по делу о теракте в петербургском кафе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии