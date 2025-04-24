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Токаев рассказал о зарубежных провокациях против многоязычия в Казахстане

Токаев рассказал о зарубежных провокациях против многоязычия в Казахстане

Никто не имеет права навязывать гражданам Казахстана, на каком языке говорить в быту. О зарубежных провокациях против многоязычия в республике рассказал президент Касым-Жомарт Токаев, передает в Telegram издание «Новые Туркестанские ведомости».

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Комментарии
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А
Александр
говорит одно , а на деле всё наоборот!!!
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