Токаев рассказал о зарубежных провокациях против многоязычия в Казахстане

Никто не имеет права навязывать гражданам Казахстана, на каком языке говорить в быту. О зарубежных провокациях против многоязычия в республике рассказал президент Касым-Жомарт Токаев, передает в Telegram издание «Новые Туркестанские ведомости».
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