Мнение одного из краснодарцев по поводу ветки в Восточно-Кругликовский район. Мы видим много хороших дел нашей администрации.
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Мнение одного из краснодарцев по поводу ветки в Восточно-Кругликовский район. Мы видим много хороших дел нашей администрации.