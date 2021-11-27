Политика как она есть

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Грядёт мировой голод. Евросоюз и Украина окажутся основными жертвами продуктового кризиса.

Грядёт мировой голод. Евросоюз и Украина окажутся основными жертвами продуктового кризиса.

В ближайшие пару лет на нашей планете ожидается сильнейший кризис с продовольствием. В результате которого Украина и Евросоюз перестанут существовать в политическом смысле.

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