20-летняя дочь Чарли Шина снялась в вязаном купальнике на катере

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс Сэми Шин снялась в необычном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).