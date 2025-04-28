В Пензенской области начальник УМВД по миграции арестован за взятки

Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области и его подчиненный, начальник отдела иммиграционного контроля арестованы по обвинению в получении взяток, сообщает региональное СУ СКР.
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