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В Пензенской области начальник УМВД по миграции арестован за взятки

В Пензенской области начальник УМВД по миграции арестован за взятки

Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области и его подчиненный, начальник отдела иммиграционного контроля арестованы по обвинению в получении взяток, сообщает региональное СУ СКР.

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