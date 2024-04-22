В Орле не будет проходить «Бессмертный полк»

О праздновании 9 мая говорили сегодня, 22 апреля, на аппаратном совещании в администрации области. Формат проведения Дня Победы традиционный – с возложением цветов к памятным местам, торжественными собраниями, концертами силами местных творческих коллективов на различных площадках и фейерверком в центре областного центра 9 мая в 22:00.