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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Подушка финансовой безопасности». Программа долгосрочных сбережений: что такое и как будет работать

«Подушка финансовой безопасности». Программа долгосрочных сбережений: что такое и как будет работать

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это новый сберегательный инструмент. С его помощью можно сформировать подушку финансовой безопасности на случай особых жизненных ситуаций либо получать пассивный доход в будущем.

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