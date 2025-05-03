«Подушка финансовой безопасности». Программа долгосрочных сбережений: что такое и как будет работать

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это новый сберегательный инструмент. С его помощью можно сформировать подушку финансовой безопасности на случай особых жизненных ситуаций либо получать пассивный доход в будущем.
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