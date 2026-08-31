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На Алтае подросток угнал авто у собутыльника, попал в ДТП и бросил машину

На Алтае подросток угнал авто у собутыльника, попал в ДТП и бросил машину

На перевале Громотуха юноша не справился с управлением, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся В Усть-Коксинском районе 17-летнего подростка подозревают в угоне автомобиля у мужчины, с которым он накануне распивал спиртное.

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