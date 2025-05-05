Трамп заявил о возможном будущем президентстве Вэнса

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 4 мая, заявил, что действующий американский вице-президент Джей Ди Вэнс мог бы выдвинуться кандидатом на пост следующего главы Белого дома после своего ухода с должности.
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