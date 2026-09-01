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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фулхэм» арендовал хавбека «Айнтрахта» Ларссона с выкупом за 22 млн евро

Хуго Ларссон перешел в « Фулхэм ». Лондонский клуб объявил об аренде полузащитника « Айнтрахта ». В конце сезона он будет выкуплен в обязательном порядке – по данным Kicker, за 22 млн евро.

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