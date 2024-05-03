Свободная пресса: Ищенко оценил вероятность применения Россией ядерного оружия

Известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко оценил вероятность применения Россией ядерного оружия, если в открытый военный конфликт с нашей страной вступят Польша и Прибалтика.
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