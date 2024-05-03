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  • Виктор Неизвестно
    И кого придётся расстрелять первым? На верно того кто это всё создал?Мигрант из Узбеки...
  • татьяна кирк
    Как раз в это -то  и верится. Вот если бы мы узнали, что местные власти выгнали к едрене- фене этих  фашистов, то вот...Мигрант из Узбеки...
  • Николай Николаевич
    Похоже на фейк. Бастрыкин разберется.Мигрант из Узбеки...

Свободная пресса: Ищенко оценил вероятность применения Россией ядерного оружия

Известный политолог, публицист и историк, президент Центра системного анализа и прогнозирования, бывший дипломат Ростислав Ищенко оценил вероятность применения Россией ядерного оружия, если в открытый военный конфликт с нашей страной вступят Польша и Прибалтика.

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