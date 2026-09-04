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Ландо Норрис о собственной команде в «Ф-3» и «Ф-4»: «Задача – помочь как минимум одному пилоту»

Пилот « Макларена » и чемпион «Ф-1» 2025 года Ландо Норрис рассказал о том, какие цели ставил перед собой, когда принимал решение создать собственную команду LN4 Fusion.

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