Госдолг Соединённых Штатов достиг исторического максимума в 35 триллионов долларовЗаняться решением своих социально-экономических проблем, а не бросать деньги в топку конфликта на Украине, посоветовал властям США посол России в Вашингтоне Анатолий Атонов.