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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Красивое, но оскверненное цензурой аниме «Ранма ½» получит второй сезон. Ест...

Красивое, но оскверненное цензурой аниме «Ранма ½» получит второй сезон. Ест...

Красивое, но оскверненное цензурой аниме «Ранма ½» получит второй сезон. Есть тизерПервый сезон аниме «Ранма ½» позади, и MAPPA тут же пообещала второй, сопроводив анонс коротким тизером и иллюстрацией от дизайнера персонажей Танигучи Хироми.

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