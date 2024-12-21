Красивое, но оскверненное цензурой аниме «Ранма ½» получит второй сезон. Ест...

Красивое, но оскверненное цензурой аниме «Ранма ½» получит второй сезон. Есть тизерПервый сезон аниме «Ранма ½» позади, и MAPPA тут же пообещала второй, сопроводив анонс коротким тизером и иллюстрацией от дизайнера персонажей Танигучи Хироми.