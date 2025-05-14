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Европа обломает о Россию зубы

Европа обломает о Россию зубы

Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе© РИА Новости / Алексей Витвицкий Елена Караева Власти обеих европейских стран, обязанные Россией и прямо, и косвенно своим нынешним благополучием, начали так называемую "стратегическую коммуникацию".

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