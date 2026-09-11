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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трансфер Ришарлисона в «Васко да Гама» сорвался, с форвардом «Тоттенхэма» не договорились по условиям. Окно в Бразилии закрылось в пятницу

Переход нападающего « Тоттенхэма » Ришарлисона в « Васко да Гама» сорвался, сообщает BBC.  По данным источников, «Тоттенхэм» договорился с «Васко да Гама» о сумме трансфера 29-летнего бразильца, который должен был вернуться на родину.

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