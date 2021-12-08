Жительница Кировской области поблагодарила сотрудников транспортной полиции за оказанную помощь

В местную газету Зуевского района Кировской области поступило письмо от жительницы поселка Октябрьский, в котором она выразила благодарность сотрудникам линейного отдела полиции на станции Зуевка Кировского ЛО МВД России на транспорте за оказанную ей на железнодорожном вокзале помощь.