Происшествия

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Жительница Кировской области поблагодарила сотрудников транспортной полиции за оказанную помощь

Жительница Кировской области поблагодарила сотрудников транспортной полиции за оказанную помощь

В местную газету Зуевского района Кировской области поступило письмо от жительницы поселка Октябрьский, в котором она выразила благодарность сотрудникам линейного отдела полиции на станции Зуевка Кировского ЛО МВД России на транспорте за оказанную ей на железнодорожном вокзале помощь.

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