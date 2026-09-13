Кусочек лета

Домик, нагретый июльским солнцем так, что пахнет старой смолой, баня, двор, колодец и бесконечный русский простор! Что может быть лучше для городского человека, который вырвался из каменных джунглей и приехал в эту благословенную тишину? А ничего! С одной стороны — река, а за нею — бескрайний лес.
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