Кусочек лета

Домик, нагретый июльским солнцем так, что пахнет старой смолой, баня, двор, колодец и бесконечный русский простор! Что может быть лучше для городского человека, который вырвался из каменных джунглей и приехал в эту благословенную тишину? А ничего! С одной стороны — река, а за нею — бескрайний лес.