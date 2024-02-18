Гребнев: Волкановски не следовало так рано соглашаться на бой с Топурией

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев отреагировал на поражение австралийца Александера Волкановски в поединке с грузинским бойцом Илией Топурией на 298-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
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