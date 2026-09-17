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Ткаченко о трансфере Батракова: «Локомотив» отправлял: «Мы не заинтересованы в продаже». У «Галатасарая» дважды не сработал e-mail. Они говорят: «Мы big club, но у нас не работал e-mail»

Агент Герман Ткаченко поделился подробностями о переговорах « Локомотива » и «Галатасарая» по трансферу Алексея Батракова .

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