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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оттава» в 3-й раз в сезоне выиграла 5 матчей подряд. Клуб идет на 1-м месте в зоне wild card на Востоке, отрыв – 5 очков

«Оттава» в 3-й раз в сезоне выиграла 5 матчей подряд. Клуб идет на 1-м месте в зоне wild card на Востоке, отрыв – 5 очков

Канадский клуб обыграл «Бостон» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Серия из 5+ побед подряд стала для «Сенаторс» 3-й в текущем сезоне.

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