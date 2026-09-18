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Тульские новости

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В Калининграде «Тулица» победила «Динамо-Ак Барс» в «Кубке Легенд»

В Калининграде «Тулица» победила «Динамо-Ак Барс» в «Кубке Легенд»

«Тулица» обыграла «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1 и сделала заявку на выход в решающую стадию «Кубка Легенд».

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