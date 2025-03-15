Требования к маркетплейсам планируют ужесточить

Правовая донастройка деятельности маркетплейсов — одна из самых актуальных проблем последних лет. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году служба приняла 420 тысяч письменных претензий от россиян по поводу качества товаров и услуг, в том числе полученных на онлайн-площадках.