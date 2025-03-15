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Парламентская газета

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Требования к маркетплейсам планируют ужесточить

Требования к маркетплейсам планируют ужесточить

Правовая донастройка деятельности маркетплейсов — одна из самых актуальных проблем последних лет. По данным Роспотребнадзора, в 2024 году служба приняла 420 тысяч письменных претензий от россиян по поводу качества товаров и услуг, в том числе полученных на онлайн-площадках.

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