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Казахстанский след «побега» в Лондон: бывший премьер объяснил уход экс-президента

Казахстанский след «побега» в Лондон: бывший премьер объяснил уход экс-президента

Бывший президент Армении Армен Саркисян является гражданином Великобритании, а также почëтным гражданином Казахстана, где имеет бизнес-интересы.

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