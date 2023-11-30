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Мостовой о поражении «Спартака»: «Второй состав «Оренбурга» играл на равных. Игра ни о чем – даже в ответном матче никто не вылетит»

Мостовой о поражении «Спартака»: «Второй состав «Оренбурга» играл на равных. Игра ни о чем – даже в ответном матче никто не вылетит»

«Спартак» уступил на выезде (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Если честно, то игра ни о чем.

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