«Пришла посмотреть на овцу»: между родственниками Федосеевой-Шукшиной едва не началась драка у суда

Родственники Федосеевой-Шукшиной устроили перепалку рядом с судом. Об этом сообщает Пятый канал. Накануне прошло очередное судебное заседание по делу об авторских правах на произведения писателя и режиссера Василия Шукшина.
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