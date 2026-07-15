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Нельзя воевать «на полшишечки»: названа "неожиданная" причина бережного отношения ВС РФ к украинским портам

Нельзя воевать «на полшишечки»: названа "неожиданная" причина бережного отношения ВС РФ к украинским портам

  На пятый год войны пора сделать выводы, среди которых главный - в угоду "западным партнерам" вырастила нацистского кадавра, отметил блогер Сергей Колясников.

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Комментарии
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Александр Корякин
Ох! Как же &quot;жёстко&quot; предупредил. В который раз?
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
А где очередная Красная Линия?
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1 м.