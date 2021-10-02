Около 1 тыс. водородных заправок планируется построить в РФ к 2030 году

Порядка 1 тыс. водородных заправок планируется построить на территории России к 2030 году, сообщил в рамках Алтайского экологического форума в пятницу замдиректора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов.
Порядка 1 тыс. водородных заправок планируется построить на территории России к 2030 году, сообщил в рамках Алтайского экологического форума в пятницу замдиректора департамента государственной энергетической политики Минэнерго Сергей Романов.
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