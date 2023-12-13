Не навреди! Что (не) нужно делать, чтобы продлить жизнь автомобиля

Желание переделать свой автомобиль может быть вызвано разными причинами. Одним хочется изменить технические характеристики, другие пытаются совместить ремонт с тюнингом, третьим просто хочется выделиться из толпы.
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