Реплика об исполнении обещаний

Виктор Полуэктов

Это ж не прицельный огонь на паузу ставится. Если не по энергообъектам фигачить, то важных и ощутимых для укров (да и не только) целей просто до фигища. Хоть склады БК, хоть концентрации наёмников и врвжеских спецов по всей территории укрорейха, хоть производства разных "птичек", хоть ремонтные комплексы, хоть желдорузлы с импортной техникой... Неподударных мест на Украине уже не осталось.