Заноза
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Заноза

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Реплика об исполнении обещаний

Реплика об исполнении обещаний

Что-то проясняется. Случились некие подробности о наших 12-часовых посиделках с американцами в Эр-Рияде, после которых у Мировой Жабы наступил обратный катарсис, обрушение Основ, корчи с падучей и полный набор недугов МКБ-10 по классификации психических и поведенческих расстройств согласно Рекомендациям ВОЗ.

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Это ж не прицельный огонь на паузу ставится. Если не по энергообъектам фигачить, то важных и ощутимых для укров (да и не только) целей просто до фигища. Хоть склады БК, хоть концентрации наёмников и врвжеских спецов по всей территории укрорейха, хоть производства разных &quot;птичек&quot;, хоть ремонтные комплексы, хоть желдорузлы с импортной техникой... Неподударных мест на Украине уже не осталось.
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16 час.
vipkamtour Тен
Ты все внимательно читал, хохол? Или и дальше будешь дурку гнать своими вопросами?
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16 час.
vipkamtour Тен
Заткни хайло, дядя. Верховный умнее, чем ты. Или тебе с Хохляндии виднее? 🤣
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16 час.
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