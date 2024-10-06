20+ историй и фото, которые возвращают в детство как по щелчку пальцев

У каждого из нас своя история из детства. Что-то теплое и беззаботное. Когда гуляешь с друзьями допоздна, празднуешь день рождения в ожидании подарков и объедаясь тортиком.
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