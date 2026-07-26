Никитин: «У Федорова будет фронт работы, очень важный для ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о роли в клубе трехкратного чемпиона мира, трехкратного обладателя Кубка Стэнли, члена Зала хоккейной славы и двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Федорова.
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