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SPORT24.ru

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Никитин: «У Федорова будет фронт работы, очень важный для ЦСКА»

Никитин: «У Федорова будет фронт работы, очень важный для ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о роли в клубе трехкратного чемпиона мира, трехкратного обладателя Кубка Стэнли, члена Зала хоккейной славы и двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Федорова.

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