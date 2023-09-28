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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Портленд» и «Милуоки» вели переговоры более месяца, но не хотели предавать их огласке. «Бакс» пытались сохранить Холидэя в команде

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал, как шли переговоры между «Портлендом» и «Милуоки» по сделке с участием разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

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