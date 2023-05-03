NYT: поставленные Киеву немецкие самоходки PzH 2000 показывают низкую эффективность в условиях непогоды на Украине

Немецкие самоходки PzH 2000, которые были поставлены киевской стороне, демонстрируют низкую эффективность в условиях непогоды на Украине.
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