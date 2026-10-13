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Иркутск Сегодня

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Как подготовить парник и теплицу к зиме в Иркутской области

С первыми заморозками у дачников Приангарья заканчивается один сезон и начинается другой — подготовка к следующему.

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